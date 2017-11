Silje Solberg blir TV-seer etter brutalt VM-uttak

NTB Sport

Landslagssjef Thorir Hergeirsson falt ned på de to mest rutinerte målvaktene. Grimsbø (32) var ute av spill i flere måneder etter en kneoperasjon i mai. Hun kom i gang igjen for Györ i september.

Grimsbø har vært Norges førstevalg siden hun storspilte i London-OL i 2012.

– Jeg er veldig glad, melder en lettet Kari Aalvik Grimsbø til NTB på sms etterfulgt av to smilefjes.

37 år gamle Lunde er inne i en ny vår i hjembyen Kristiansand for Vipers etter mange år som utenlandsproff. Der spiller hun også fast mesterligahåndball i likhet med Grimsbø.

Tøft valg

Silje Solberg var med i EM i fjor, men var vraket i OL noen måneder tidligere. Hennes klubb Issy Paris er ikke kvalifisert for Champions League denne sesongen.

– Det var ikke noe lett valg. Men pilen peker rett oppover for Grimsbø, og Katrine har vært stabilt god i hele høst. Vi er overbevist om at vi har funnet vårt målvaktsteam, og at de vil hjelpe til med å utvikle hverandre, sa landslagets assistenttrener, Mia Hermansson-Högdahl, da uttaket ble presentert tirsdag.

Løke med

En som får sjansen i VM er strekveteranen Heidi Løke, som ble mor for andre gang for fem måneder siden. Hun har vist god form i eliteserien etter fødselen og blir altså med til Tyskland.

– Vi har tatt med tre linjespillere. Heidi Løke er på full fart tilbake, men er ikke helt der ennå. Hun mangler litt, men vi har tror på at hun får til det fram til mesterskapet starter. Med Kari (Brattset) og Vilde (Ingstad) sikrer vi oss litt, sa landslagstrener Hergeirsson.

En formspiller som Linn Jørum Sulland er igjen utelatt fra den norske troppen. Eliteseriens toppscorer var sist med da det ble VM-gull i Danmark i 2015.

Overraskelse

Hergeirsson sa også blant annet at Amanda Kurtovic igjen vil brukt som avløser for Stine Bredal Oftedal som playmaker.

Han omtalte Larviks Emilie Christensen som troppens overraskelse.

– Det er en spiller som har tatt steget og som er en litt annerledes spillertype. Hun kompletterer bakspillerrollen, sa Thorir Hergeirsson.

Hergeirsson poengterte også at det i troppen finnes spillere som gjør at de kan alternere med formasjon, selv om Norge som oftest havner i en 6-0-formasjon.

Storfavoritt

Norge reiser til VM som storfavoritt. Hergeirsson kan sikre seg sin sjuende gullmedalje på ti forsøk i Tyskland. Han overtok etter Marit Breivik i 2009.

Norge spiller sine kamper i Bietigheim-Bissingen, rett vest for Stuttgart. Der venter Sverige, Polen, Tsjekkia, Ungarn og Argentina i puljespillet i løpet av bare sju dager.

De fire beste fra hver gruppe går til åttedelsfinaler. For Norges del spilles den og en eventuell kvartfinale i Leipzig.

VM arrangeres i perioden 1. – 17. desember med semifinaler og medaljekamper i Hamburg.

