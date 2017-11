Ny seier for Zuccas Rangers

NTB Sport

Før 3. periode lå vertene under 1-2. Pavel Butsjnevitsj scoret sitt sjette mål for sesongen da han satte inn 4-3-målet snaut ti minutter før slutt. Da Blue Jackets jaktet på utligning på tampen, satte Michael Grabner inn 5-3.

Før det hadde både Kevin Shattenkirk og Chris Kreider utlignet for Rangers.

4-3-seieren er Rangers' fjerde strake seier. Mats Zuccarello noterte seg for én målgivende pasning i kampen – hans åttende for sesongen. Nordmannen fikk drøyt 21 minutter på isen. Så langt i høst har 30-åringen tre scoringer og åtte assists.

Første periode var målløs til tross for at hjemmelaget hadde et solid overtak. 38 sekunder ut i andre periode scoret gjestenes Artem Panarin. Fire minutter senere la Josh Anderson på til 2-0-ledelse. Grabner reduserte til 1-2 drøyt halvveis ut i perioden.

Opphentingen i den siste perioden sender Rangers et ytterligere steg opp fra bunnen på tabellen etter en skrekkelig start på sesongen med det ene tapet etter det andre.

