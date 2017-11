Ingen smil fra Thorsby

NTB Sport

Heerenveen-spilleren smilte ikke en eneste gang da NTB tok en rask bildeserie med det nye landslagshåpet.

– Nei, det var ikke meningen. Jeg prøver ikke å skape noe slikt image. Jeg pleier å smile. Jeg er veldig glad for å være her, sier Thorsby.

Han humrer godt når vi forteller om at han kunne minne om Ahonen, den finske storhopperen som gjorde steinansiktet til varemerket.

Sammen med Pål Alexander Kirkevold får Thorsby sjansen mot Makedonia lørdag.

– Det er utrolig gøy. Jeg har vært veldig spent og gledet meg sinnssykt mye. Det har innfridd forventningene. Det er deilig å være på plass, sier Kirkevold til NTB.

Dansk rekord

Han kommer inn på A-landslaget etter en ellevill høst i dansk fotball. Kirkevold scoret i 11 strake kamper i superligaen, noe som er dansk eliteserierekord.

Rekken stoppet så fort Kirkevold ble tatt ut på A-landslaget.

– He he, jeg har vel ikke tenkt slik på det, men det måtte stoppe før eller siden. Det er kjedelig ikke å score mål, men jeg visste jo at det ville komme, sier Kirkevold.

Han gikk målløs av banen i 0-1-tapet mot Aalborg i helgen.

– Jeg hadde en stor sjanse på hodet, men den gikk noen centimeter over. Jeg var ikke helt ufarlig, men den gikk dessverre ikke inn, sier Kirkevold.

Spissen med fortid i Sandefjord, Mjøndalen, Sarpsborg og HamKam storkoser seg under sitt første møte med A-landslaget.

– Det er profesjonaliteten som har slått meg mest. Det er en veldig orden på alt. Opplegget er veldig spikret, fra topp mat og ypperlige fasiliteter til et godt treningsopplegg, sier 26-åringen som fyller 27 under landslagsoppholdet i Øst-Europa.

U-gjenganger

Thorsby på sin side er godt vant til landslagsfotballen. Han har vært en gjenganger på U-lagene.

– Det er utrolig morsomt å være her. Den første dagen er alltid litt spesiell, men det er mye likt fra U21. Det er en rød linje. Jeg har vært med på alle U-landslagene unntatt G15. Jeg er godt inne i systemet, men det er ekstra gøy å være med de store gutta.

– Du kvalifiserer deg gjennom gode prestasjoner i klubbhverdagen. Fokuset mitt ligger på Heerenveen, mens landslaget er en bonus, sier 21 år gamle Thorsby.

(©NTB)