Vipers-treneren før storkampen: – Vi skal grave dypt

Vipers Kristiansand tok over serieledelsen med 34-25-seieren på bortebane lørdag. Allerede tirsdag møtes lagene igjen, da til semifinale i cupen.

– Jeg venter et Storhamar-lag som kommer til å være flinkere på motspillet. De kommer sikkert til å slippe ned skuldrene og gi alt for å nå finalen. Det har vi veldig respekt for, så vi skal være klare, sier Vipers-trener Kenneth Gabrielsen til NTB.

I helgen tok Vipers kommandoen fra start, og toppoppgjøret mot Storhamar ble aldri så jevnt som tabellsituasjonen kunne tilsi. Etter kampen hadde lagene byttet plass på tabellen.

– Vi var gode og disiplinerte. Men for å se litt bak resultatet så treffer Linn Jørum Sulland alvorlig godt, og det blir spennende å se om hun får lov av Storhamar til å være like god tirsdag, sier Gabrielsen.

Sulland ble toppscorer for Vipers med 10 mål i helgens kamp, mens Heidi Løke var Storhamars med sju mål.

Plan B

– Jeg føler vi har noen knepp å gå på i alle faser. Jeg tror vi kan rette på det og faktisk bli enda bedre enn det vi var i helgen. Jeg vil gjerne fortsette med det vi gjorde lørdag, men vi må prøve å være enda skarpere på noen av tingene, sier Vipers-treneren.

– Hvis uttellingen på skuddene går ned, må vi sørge for at vi har en plan B. Det er ganske viktig, sier han videre.

Tirsdag møtes to lag som jager seriegull til kamp om én cupfinalebillett.

– Det går ikke på stilkarakterer, det er bare snakk om én ting: å komme til finalen. Og vi skal grave dypt for å komme dit, sier Gabrielsen.

