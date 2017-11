Varsler etterforskning av St. Etienne-bråk

NTB Sport

Lokaloppgjøret måtte avbrytes og stanses to ganger som følge av at rasende tilskuere tok seg inn på banen. Den siste av de to episodene oppsto seks minutter før full tid.

Da ble kampen utsatt i flere minutter før man fikk roet fansen.

Bråket oppsto for alvor da Lyon-spiller Nabil Fekir gjorde 5-0 for gjestene fem minutter før slutt. Fekir tok av seg drakten og feiret foran hjemmefansen. Dermed tente det til og bråket var i gang.

Mandag opplyste ledelsen i den franske ligaen at disiplinærkomiteen er anmodet om å opprette disiplinærsak i kjølvannet av tumultene.

Det skal også ha blitt avfyrt fyrverkeri fra tribunen under bråket.

De to nordmennene i Saint-Étienne, Ole Kristian Selnæs og Alexander Søderlund, var begge på banen søndag. Selnæs stilte fra start, mens innbytter Søderlund kom inn tidlig for en skadd Romain Hamouma.

(©NTB)