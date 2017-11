Ola Kamara inne i landslagsvarmen

NTB Sport

Columbus Crew-spilleren er tatt ut til A-landslagets tropp til kampene mot Makedonia og Slovakia neste uke.

Søndag ble det kjent at landslagssjef Lars Lagerbäck har fått fire forfall til de to kampene. Joshua King, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø og Omar Elabdellaoui har alle meldt forfall. Fra før var det kjent at også Haitam Aleesami ikke ble med i troppen.

Anders Trondsen (Rosenborg) ble søndag hentet inn som erstatter, og mandag meldte Norges Fotballforbund (NFF) at MLS-spiller Kamara også er med i troppen.

Norge møter Makedonia i Skopje 11. november og Slovakia i Trnava 14. november.

(©NTB)