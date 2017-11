Kamara og Columbus Crew til semifinalen i USA

NTB Sport

Tidligere Valencia- og Barcelona-stjerne David Villa scoret kampens første mål på et straffespark etter 16 minutter. Andraz Struna la på til 2–0 for hjemmelaget etter hvilen, men Columbus Crew holdt unna den siste drøye halvtimen.

Med 4-1-seieren fra første kamp, der Kamara scoret ett av målene, endte det med 4–3 sammenlagt for Columbus Crew og avansement til semifinalen. Ifølge ESPN var Kamara anonym på et lag som slet med presisjonen og rytmen i spillet.

I semifinalen skal Columbus Crew møte Toronto, som slo New York Red Bulls på bortemålsregelen. Første kamp mellom lagene spilles 21. november. Vinneren over to kamper møter vinneren fra Western Conference til en avgjørende finale 9. desember.

(©NTB)