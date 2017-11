Östersund-spiller frir til Lagerbäck

NTB Sport

23-åringen har nemlig norsk far og har inntil videre ingen landskamper for det svenske landslaget. Dermed ligger det ingen hindringer i veien for at han kan bli norsk landslagsspiller, melder Nettavisen.

– Jeg vil bli veldig smigret hvis Norge er interessert. Jeg kan også tenke meg å spille for Norge hvis det skulle være aktuelt, sier Widgren til avisen.

Kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund, Svein Graff, bekrefter at man kjenner til Widgren.

– Landslagsledelsen kjenner til han, og følger han i likhet med en god del andre spillere, lyder det fra Graff.

23 år gamle Widgren, som har bodd i Sverige hele sitt liv, står med 146 kamper for Östersund.

