Wenger lover å angripe City

Det er klart for «supersøndag» i Premier League. Dagens største godbiter er City – Arsenal og Chelsea – Manchester United. Wenger og Arsenal må trolig slå serieleder City, skal det lille gullhåpet leve videre for «The Gunners». Arsenal ligger ni poeng bak Pep Guardiola og co. etter ti kamper.

Wenger frykter ikke de lyseblå før oppgjøret i Manchester.

– Vi har en mulighet til å vise at vi takler denne type kamper. Det tror jeg vi klarer også, sier franskmannen.

– Vi må forberede oss på en best mulig måte. Så gjelder det å få ut maksnivået i kampen, legger Wenger til.

Arsenal-manageren røper at spillerne hans kommer til å være i angrepsmodus, tross en svært sterk motstander på motsatt halvdel.

– Jeg vil ikke si så mye om taktikken vår, men selvfølgelig ønsker vi å spille som vanlig. Vi kommer ikke til å gjemme oss. Av og til kan angrep være det beste forsvar, poengterer Wenger.

