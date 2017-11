Tredje strake seier for Zucca og Rangers

NTB Sport

Kevin Shattenkirk ble helten da han satte inn 5–4 et drøyt minutt ut i overtiden.

Zuccarello var på isen i 17.55 minutter og hadde fire skudd på mål. 30-åringen var ikke involvert i noen av Rangers' scoringer. Nordmannen står med tre mål og sju assist så langt i høst.

En målløs periode ble avløst av en svært underholdende og fartsfylt 2. periode. Colton Sceviour sørget for kampens første mål tre minutter ut i perioden. Nick Holden utlignet snaut fem minutter senere, før Scevior var på plass igjen og sørget for ledelse. Ett minutt før slutt i 2. periode utlignet Shattenkirk til 2–2.

I siste periode scoret begge lag nok en gang to mål hver. Michael Grabner og Rick Nash for gjestene Rangers, mens Keith Randle og Vincent Trocheck scoret for Panthers og sikret 4–4. Shattenkirks 5-4-scoring var hans ellevte målpoeng for sesongen. Det er tredje mest i klubben – ett poeng foran Zuccarello.

(©NTB)