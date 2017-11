Son reddet skadeskutt Tottenham 

NTB Sport

Med sin matchvinnende scoring ble Son den mestscorende asiatiske spilleren i Premier League-historien. 20 mål har det blitt. Tidligere Manchester United-spiller Park Ji-sung stoppet på 19.

– Vi visste etter Real Madrid-kampen onsdag at dette kom til å bli en voldsom utfordring for oss. Jeg er veldig godt fornøyd. Det var en kjempeinnsats, sa manager Mauricio Pochettino etter kampen.

– Målet til Tottenham var smertefullt. Vi visste at de ville dominere ballbesittelsen med den kvaliteten de besitter, men vi jobbet hardt for hindre dem. De skapte ikke for mange skudd som bekymret oss, oppsummerte en skuffet Palace-manager Roy Hodgson.

Premier League-oppgjøret på Wembley sto lenge og vippet. Palace var i perioder det førende laget, men effektiviteten manglet for gjestene. Det straffet seg.

For mens gjestenes Wilfried Zaha bommet på åpent mål og tidligere Tottenham-spiller Andros Townsend misset en kjempesjanse tidlig i annen omgang, var sørkoreanske Son iskald da han fikk sjansen midt i omgangen.

25-åringen svingte ballen rundt nærmeste Palace-forsvarer og inn i hjørnet bak keeper Julián Speroni. På trenerbenken måtte Roy Hodgson igjen fortvile.

Solid Dembele

Hodgson og Crystal Palace kunne også fått en drømmestart på Wembley da Tottenhams keeperdebutant Paulo Gazzaniga nølte på et godt innlegg fra kant. Til alt hell for hjemmefansen bommet både sisteskansen og Palace-stopper Mamadou Sakho på ballen.

Palace kunne også tatt ledelsen da kaptein Scott Dann headet godt etter et hjørnespark, men ved det tilfellet vartet Gazzaniga opp med en strålende redning.

Måltyven Harry Kane og Danny Rose hadde hver sin halvsjanse for hjemmelaget, som i første omgang slet med å skape store sjanser mot et kompakt Palace-forsvar.

Foran annen omgang sendte Tottenham-manager Pochettino inn midtbanekjempen Moussa Dembélé og fikk uttelling i form av langt friskere takter. Det betalte seg, til tross for at Palace periodevis satte Tottenham-forsvaret på solide prøver.

Alli-skade

Tottenham fikk dårlige nyheter allerede før søndagens kamp. Midtbanejuvelen Dele Alli, som scoret to ganger og var meget god da Real Madrid ble slått i mesterligaen tidligere denne uken, måtte stå over Palace-kampen med en lårstrekk.

Måltyvens skade kommer meget ubeleilig for et Tottenham-lag som allerede sliter med skader på keeper Hugo Lloris og midtstopper Toby Alderweireld. Heller ikke andrekeeper Michel Vorm var disponibel mot Palace søndag, dette som følge av en kneskade.

Dermed fikk tredjekeeper Gazzaniga en meget sjelden sjanse i målet. Spanjolen hadde ikke spilt en Premier League-kamp på nesten 700 dager.

Tottenham-manager Pochettino benyttet også anledningen til å la flere sentrale brikker hvile i London-derbyet. Backene Kieran Trippier og Ben Davies var ikke med i startoppstillingen.

