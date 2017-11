Skjelbred regisserte to mål i tysk thriller

NTB Sport

Det tok bare 20 sekund før Hertha Berlin satte fyr oppgjøret mot Wolfsburg. Og i en av birollene var Per Ciljan Skjelbred som startet som vanlig på midtbanen.

Trønderen satte fart og spilte gjennom Valentino Lazaro som igjen fant Vedad Ibisevic.

Bosnieren satte iskaldt inn 1-0 etter bare 20 spilte sekunder.

Etter 20 minutt havnet nordmannen igjen i sentrum da han felte en Wolfsburg-angriper, og dommeren blåste straffe.

Skjelbred sto bak avgjørende mål

Heldigvis for både Skjelbred og keeper-Jarstein gikk straffen fra Mario Gomez i tverrliggeren.

Wolfsburg klarte likevel å komme tilbake to ganger før pause, først ved Yunus Malli og så revansjerte Gomez seg alene med landslagskeeper Rune Almenning Jarstein. Ballen gikk via stanga og i mål til 2-1.

Hertha Berlin kom tilbake ved Karim Rekik etter det 53 minutt, men Wolfsburg tok igjen ledelsen ved tidligere Liverpool-spiller Divock Origi etter en time spilt.

Men Per Ciljan Skjelbred ville regissere nok et mål for bortelaget. Den tidligere landslagskapteinen spilte Davie Selke lekkert gjennom, men fikk ikke registrert målgivende siden scoringen gikk via en Wolfsburg-forsvarer.

Dermed ble det poengdeling og 3-3 i en fartsfylt kamp i Wolfsburg.

Nordtveits Hoffenheim vant

Hertha Berlin er nummer 11 i den tyske bundesligaen med 14 poeng. Wolfsburg er tre poeng bak på 14. plass.

I den andre kampen søndag slo Hoffenheim Köln 3-0 borte og avanserte til 5. plass, sju poeng bak serieleder Bayern München.

Håvard Nordtveit kom inn i det 82. minutt for Hoffenheim.

