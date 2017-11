Skipresidenten vil ikke gripe inn i stafettstøy

NTB Sport

Utspillet som samtidig vraket spurtkongen Petter Northug fra ankeretappen på Norges lag, skapte en heftig debatt.

– Som skipresident skal jeg overlate uttaket til dem som er satt til å gjøre den jobben. Det er de som vurderer hvem som kan prestere best, og hvilke fire utøvere som skal stå på startstreken den dagen, sier skipresident Erik Røste diplomatisk til NTB.

– Opplever du Hetlands utspill som klokt?

– Jeg regner med at man har en diskusjon på dette internt i grenen. Det er uansett de som jobber tett på utøverne, trenere og sportssjef, som tar ut laget, ikke jeg. Det er de som måles på resultatene i OL, bemerker skipresidenten.

– Er du blitt rådspurt om dette?

– Nei. Det er nok godt over 30 år siden at skistyret var involvert i uttak, sier Røste.

Og selv om skipresidenten uttaler seg diplomatisk, skal utspillet ha blitt møtt med undring internt i deler av skiforbundet.

VM-lobby under OL

Skipresidenten reiser selv til Pyeongchang under vinterlekene. Der skal Røste jobbe aktivt for å sikre at Trondheim får ski-VM i 2023. Det går mot en hard kamp mot slovenske Planica, som har søkt for fjerde gang.

– Jeg skal til Sør-Korea, og regner med å bli der hele tiden. Vi har fem OL-grener og deltakere i de aller fleste av disse. Så i tillegg til å være til stede på konkurransene, så er også OL en arena hvor en treffer sentrale personer i det internasjonale skimiljøet. Jeg og flere andre skal bruke de arenaene vi har gjennom vinteren til å fremme VM-søknaden som skal avgjøres på FIS kongressen 17. mai 2018, sier Røste.

Seefeld er VM-verter i 2019, mens Oberstdorf er vertskap to år senere. Etter to VM på rad i Mellom-Europa, håper Skiforbundet å få mesterskapet til Norden igjen.

Følger spent situasjon tett

Nærmest daglig kan man lese om atomfrykt foran vinter-OL i Sør-Korea. Erik Røste forteller at idretten følger situasjonen tett.

– Den spente situasjonen mellom Nord-Korea og USA, er ikke noe hyggelig med tanke på et OL som skal arrangeres, bare noen få mil unna Nord-Koras grense. I tillegg er det stadig terrorhandlinger som rammer tilfeldige ofre.

– Når det gjelder OL har jeg full tillit til at PST og Olympiatoppen gjør de riktige vurderinger når det gjelder sikkerheten. Sier de at det er trygt å reise, er det greit for meg. Men ingen av våre utøvere eller noen i støtteapparatet skal presses til å reise til OL. Det må hver enkelt føle på selv. I en slik situasjon må man ha respekt for at folk opplever dette forskjellig, men personlig har jeg ingen problemer med å reise til OL, sier Røste.

Utelukker ikke seks Bjørgen-medaljer

Utøvere fra skiforbundet tok 20 medaljer i Sotsji for knappe fire år siden.

– Kan vi prestere i nærheten av det vi gjorde under OL i Sotsji, er jeg veldig fornøyd. Våre paralympiske utøvere leverte en svært god sesong sist vinter. Der forventer jeg også at det blir noen medaljer, sier Røste.

Marit Bjørgen seiler opp som det store medaljehåpet. Selv har langrennsdronningen uttalt at hun håper på seks medaljer.

– Når det gjelder Marit, kan en ikke utelukke noe som helst. Jeg synes det er litt tøft at hun tør å si det. Akkurat det samme gjør Maren Lundby, som setter ord på målsettingen sin. Det er friskt. Marit er en mesterskapsløper, men for å vinne seks medaljer, må selvfølgelig alt klaffe.

