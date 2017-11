Morata matchvinner da Conte vant duellen mot Mourinho

NTB Sport

Med seieren kryper Chelsea opp i ryggen på tabelltoer United, mens serieleder Manchester City og manager Pep Guardiola kan glede seg over å ha en enda større luke ned til rivalene.

City topper Premier League med 31 poeng, åtte poeng foran United og Tottenham. Chelsea er ni poeng bak City.

Morata ble matchvinner med sin scoring etter 55 minutters spill på Stamford Bridge. César Azpilicueta la inn fra høyresiden, og inne i boksen fant han en umarkert Morata. Spanjolen stanget ballen sikkert i høyre kryss. Flere scoringer ble det ikke i London.

Hektisk

Dermed kunne Antonio Conte juble for et stikk mot rivalen Mourinho. Sistnevnte, som ledet Chelsea til flere titler tidligere i karrieren, må konstatere at veien opp til byrival City blir tyngre.

Oppgjøret bølget fra start av. Chelsea fikk nettsus etter bare seks minutter, men dommer Anthony Taylor annullerte scoringen på grunn av en dytt i ryggen på United-stopper Phil Jones.

Like etter var det Uniteds Marcus Rashford som var nær scoring. Ashley Young fant den fotrappe engelskmannen umarkert inne i Chelsea-boksen, men Rashfords heading fra god posisjon ble for svak. Ballen seilte like over mål.

Chelseas Tiemoué Bakayoko fikk en kjempemulighet til å sende vertene i føringen, men skuddet hans inne i boksen gikk svakt til side for mål.

Hazard i form

Romelu Lukaku kom til en god sjanse for gjestene etter knappe 20 minutter, men Chelsea-keeper Thibaut Courtois stoppet belgierens forsøk.

Så var det Eden Hazard, for dagen meget toneangivende, sin tur til å prøve seg. Den lille belgieren dro seg inn i banen og løsnet skudd, men David de Gea reddet. Returen satte Cesc Fàbregas like utenfor.

Etter hvilen var det Morata og Chelsea som fikk nettsus. På 0-1 kastet José Mourinho etter hvert inn både Anthony Martial, Marouane Fellaini og Jesse Lingard i jakten på utligning, men "de røde djevlene" maktet ikke å finne veien til nettmaskene mot slutten. Fellaini og Marcus Rashford fikk begge store muligheter på tampen, men det ble bare nesten. Dermed ebbet det ut i en knepen seier til hjemmelaget.

(©NTB)