Golf: Åpningsrunden ødela for Tutta

NTB Sport

Den norske golfprofilen innledet turneringen i Saitama med en svak runde tre slag over par fredag. Der og da var i realiteten mulighetene for en plass i toppen av resultatlistene ødelagt.

Det hjalp lite at Pettersen hevet seg kraftig de to siste dagene med to runder tre slag under par. Til slutt var hun slått med 15 slag av turneringsvinner Shanshan Feng fra Kina. Sistnevnte forsvarte fjorårsseieren i Saitama.

Nærmest den kinesiske jenta fulgte hjemmehåpet Ai Suzuki. Hun var slått med to slag etter 54 spilte hull.

Svenske Anna Nordqvist tok tredjeplassen i turneringen etter en kruttsterk sisterunde søndag. På hull nummer tre prikket hun inn en sterk hole-in-one, hvilket la grunnlaget for runden som endte seks slag under par.

Suzann Pettersen måtte på sin side nøye seg med fem birdier og to bogeys søndag.

(©NTB)