Frisk Asker gikk på en real stjernesmell

NTB Sport

Stjernen-laget lå nest sist med kun 16 poeng før kampen, men mye takket være Dan-Fredrik Nygård i kjempeform gikk laget av egen is med 7-3-seier.

Nevnte Nygård ga seg ikke før han hadde satt tre pucker i nettet i første periode. Niklas Bröms ga vertene ledelsen før tre minutter var spilt av åpningsperioden, men resten av perioden tilhørte Nygård.

Nygård x4

Etter fem minutter la han på til 2-0 før han var nest sist på pucken da Anders Pedersen satte inn 3-0 etter ni minutter og 20 sekunder.

Patrick Wall reduserte til 1-3 etter 11.34 før Nygård var frampå og satte inn 4-1 kun to minutter senere. I periodens siste minutt noterte Nygård seg for sitt fjerde mål i perioden da han satte inn 5-1.

David Hallström la på til 6-1 kun 12 sekunder ut i midtperioden før Frisk Asker skapte noe spenning ved Nick Pageaus 2-6-scoring etter 33 minutter.

Fredrik Jacobsen ga Frisk-fansen ytterligere håp med sin scoring innledningsvis i siste periode, men David Hallströms andre scoring etter 48 minutter satte den endelige spikeren i Frisk Asker-kista med sin 7-3-scoring.

Resultatet gjør at Stjernen avanserer til åttendeplass med 19 poeng, mens Frisk Asker faller til tredjeplass med sine 40 poeng.

Sparta vant toppoppgjøret

Lillehammer så ut til å gå seirende ut i toppoppgjøret mot Sparta, men laget fra Sarpsborg snudde kampen i sluttminuttene. Likevel maktet Lillehammer å redde forlenging etter utligning sju sekunder før slutt. I spilleforlengingen trakk Sparta det lengste strået og vant 6-5 etter at Kalle Ekelund ble matchvinner.

David Morley ga Lillehammer ledelsen allerede etter 12 sekunder da han scoret på et straffeslag, men Kyle Osterberg utlignet for Sparta etter rundt 15 minutters spill.

Stephan Vigier ga Lillehammer igjen ledelsen med sin 2-1-scoring tidlig i midtperioden, men to raske Sparta-mål signert henholdsvis Greg Wolfe og Henrik Malmstrøm sørget for at Sparta gikk til siste pause med 3-2-ledelse.

Vertene hevet seg imidlertid i siste periode og snudde kampen tilbake takket være scoringer fra Vigier og Simen Rønold.

Sparta ga seg imidlertid ikke og to scoringer med kort mellomrom da det gjensto fem minutter sørget for 5-4-ledelse.

Lillehammer virket fortapte helt til Nick Dineen utlignet til 5-5 da det gjensto kun sju sekunder. Dermed reddet han spilleforlenging og ett poeng, men i sudden death avgjorde Ekelund kampen for Sparta.

Resultatet gjør at Lillehammer fortsatt topper eliteserien med 42 poeng, tett etterfulgt av Storhamar, som slo Manglerud 4-3, med 41 poeng. Sparta ligger på fjerdeplass med 40 poeng.

