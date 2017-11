«Redningsmannen» Ingebretsen ga Fredrikstad nytt håp

NTB Sport

– Dette var deilig, men vi er ikke i mål. Vi må vinne i playoff. Men Bjørn Petter har tydeligvis trykket på noen av de riktige knappene. Måtte det fortsette, sa FFK-kaptein Ulrik Flo til Eurosport etter kampslutt.

Elverum rykker ned sammen med Arendal. FFK skal på sin side spille kvalifisering om å berge plassen i 1. divisjon, mens Mjøndalen, Ranheim, Sandnes Ulf og Ull/Kisa skal kappes om å få møte et lag fra Eliteserien til playoffinale. I potten ligger spill på øverste nivå i norsk fotball i 2018.

For en uke siden ble det klart at tidligere Strømsgodset-trener Ingebretsen skulle lede kriserammede Fredrikstad i 1.-divisjonsinnspurten. Og «BP», som bare er på utlån fra Godset, fikk full klaff på første forsøk.

FFK lå under streken før siste seriekamp søndag, men kunne juble for kvalifiseringsplass med 2-0-seier over Sandnes Ulf. Med Elverum-seier mot Mjøndalen ville ikke seieren hjulpet, men hedmarkingene 0-2.

Elverum-skuffelse

Fredrikstad skal nå møte Notodden om retten til plass i 1. divisjon neste år.

– Det blir tøft og jevnt. Vi har to spennende uker foran oss, sa Ingebretsen om utfordringen som venter.

Shola Akinyemi satte inn 1-0 i plankebyen etter 33 minutter. Han scoret sikkert etter klabb og babb i feltet. Ulrik Flo ordnet 2-0 på et flott frispark fra 17-18 meter. Mot slutten fastsatte Joona Veteli sluttresultatet til 3-0. Flere scoringer ble det ikke, noe som betyr at håpet lever for FFK.

På Elverum stadion var stemningen en helt annen. Scoringer av gjestenes Mathias Fredriksen, Andreas Hellum og Jonathan Lindseth gjør at hjemmelaget rykker ned. Samtidig sørget Mjøndalen for å klatre til tredjeplass på tabellen. Det gir laget beste «startposisjon» før det skal spilles playoff om opprykk til Eliteserien.

Mjøndalen møter Ull/Kisa (sjetteplass), mens Ranheim (fjerdeplass) møter Sandnes Ulf (femteplass) i første runde.

Overbeviste

Ranheim klatret opp på fjerdeplassen med 2-1 borte mot tabelljumbo Arendal. Fabian Ness sendte hjemmelaget i føringen, men to scoringer av Mads Reginiussen ga trønderne de tre poengene. Samtidig tapte tabellsekser Ull/Kisa 0-2 borte mot Levanger. Andreas Lykke Strand og Robert Stene sørget for vertenes nettsus.

Serievinner Bodø/Glimt slo til med en overbevisende seier borte mot Strømmen. Fredrik André Bjørkan, Thomas Drage, Jens Petter Hauge, Emil Jonassen, Erlend Dahl Reitan og Kristian Fardal Opseth fant veien til nettmaskene i 6-1-seieren. Ulrich Ness scoret hjemmelagets mål.

Tabelltoer Start, som også spiller i Eliteserien neste år, tapte 2-3 borte mot Åsane. Vertene hadde kurs for 2-1 og seier etter to scoringer av Senai Hagos, men Kristjan Finnbogason utlignet på slutten. Helt på tampen ble det likevel Åsane-jubel da Joakim Hammersland ble matchvinner på overtid. Simon Larsen scoret Starts første mål.

På Gjemselund sørget Mathias Dahl Abelsen for at Tromsdalen slo Kongsvinger 1-0, mens Florø vant 2-0 mot Jerv på Levermyr. Bortelaget måtte spille en halvtime med ti mot elleve mann etter Vegard Gjermundstads røde kort, men fikk likevel med seg tre poeng. Christer Husa scoret to ganger for bortelaget.

(©NTB)