Vokes ble helten for formsterkt Burnley

Burnley er helt oppe i ryggen på topplagene etter elleve spilte kamper. Sean Dyche og co. har 19 poeng i Premier League så langt, og lørdag var det innbytter Vokes som sørget for jubel. Han ble matchvinner med et flott hodestøt ni minutter før slutt. Southampton har 13 poeng så langt.

– En fantastisk seier, og for en heading av Vokes. Jeg er veldig glad for at vi ligger der vi ligger, men vi skal fortsatt kjempe hardt for hvert eneste poeng, sa Burnley-manager Dyche etter kampen, ifølge BBC.

Nyopprykkede Huddersfield tok West Bromwich Albions skalp på eget gress, tross spill med ti mot elleve i en drøy halvtime. Rajiv van La Parra ble matchvinner for hjemmelaget. 26-åringen curlet et flott skudd i mål fra distanse like før pause. Vertenes Christopher Schindler fikk marsjordre (to gule kort) etter 57 minutter, men Huddersfield holdt likevel unna. Laget står med 15 poeng så langt, mens West Brom har fått en svak start med sine ti.

– Jeg er en veldig lykkelig mann nå. Vi måtte spille en halvtime med ti mann, men vi gjorde en god jobb. Det blir veldig viktig for oss å vinne hjemmekampene denne sesongen. Jeg er glad vi kunne gi fansen en ny hjemmeseier, sa matchvinner van La Parra.

Brighton, som også rykket opp forrige sesong, fikk en opptur borte mot Swansea. Glenn Murray ble matchvinner for gjestene fra kort hold etter 29 minutters spill i Wales. Han ble servert ballen på sølvfat av lagkamerat Anthony Knockaert, og Murray gjorde ingen feil. Brighton står med 15 poeng så langt, mens Swansea er under streken med åtte.

– Dette gjør godt for selvtilliten i laget. Vi har en utrolig moral, sa Knockaert etter kampslutt.

