Tutta reiste seg etter marerittstarten

NTB Sport

Den norske golfprofilen gikk lørdagens annenrunde tre slag under par etter å ha notert fire birdier og tre bogeys underveis. Det gir 61.-plass på resultatlistene når to av tre runder er spilt i Japan.

Tutta åpnet turneringen med en meget svak runde tre slag over par fredag og hadde bare en liten håndfull spillere bak seg på resultatlista foran dag to. Der pekte pilene om ikke annet i riktig retning.

Kinesiske Shanshan Feng er regjerende mester i turneringen og har fortsatt der hun slapp for ett år siden. Etter to av tre runder har Feng skaffet seg en to slags ledelse på hjemmehåpet Ai Suzuki på toppen av resultatlistene.

Den kinesiske turneringslederen gikk lørdagens runde hele ni slag under par. Med det var hun best på banen.

Engelske Charley Hull og sørkoreanske Lee Min-young følger på tredjeplass, fem slag bak Feng.

Turneringen avsluttes søndag.

(©NTB)