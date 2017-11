Superinnbytter Crouch ordnet Stoke-poeng

NTB Sport

Det var den høyreiste spissveteranens tredje seriemål for Stoke denne sesongen. Nettkjenningene har kommet som innbytter, og alle tre har bidratt til poeng. Det var hans 15. mål som innbytter i seriesammenheng. Crouch har nå spilt 142 kamper som innbytter i Premier League. Dermed har han tangert Shola Ameobis rekord, ifølge Opta.

Crouch har fortsatt til gode å starte en seriekamp for «The Potters» i 2017/2018, men lørdag la han inn nok en god søknad.

Resultatet gjør at Stoke står med 12 poeng etter 11 runder i Premier League denne sesongen. Leicester har ett poeng mer.

Vicente Iborra og Riyad Mahrez scoret bortelagets mål, mens Xherdan Shaqiri og Crouch fikk nettsus for vertene. Stoke gjester Brighton i neste serierunde, mens Leicester tar imot serieleder Manchester City.

Dommerbytte

Oppgjøret var sjansefattig i åpningen. Den største hendelsen de første 20 minuttene var at dommer Robert Madley måtte ut med skade. Han ble erstattet av kollega John Moss.

Noen minutter etter dommerbyttet våknet matchen. Stokes Maxim Choupo-Moting fikk en kjempemulighet da han ble spilt gjennom mot mål, men fra god posisjon dunket han ballen rett på Leicester-keeper Kasper Schmeichel.

Det var Leicester som skulle ta første stikk. Etter 33 minutter vant gjestenes Harry Maguire en duell inne i Stoke-boksen etter corner. Spanske Vicente Iborra dunket nedfallsfrukten inn i nettmaskene.

Bortelaget fikk en god mulighet til å doble kun tre minutter senere, men Shinji Okazakis hodestøt ble slått over av en våken Jack Butland i Stoke-buret.

Shaqiri-mål

Seks minutter før pause brakte Shaqiri balanse i regnskapet. Sveitseren ble spilt alene mot mål av Moting, og førstnevnte gjorde ingen feil alene mot Schmeichel. Han plasserte ballen sikkert i mål via venstre stolpe.

Etter pause fikk Leicester den første gode muligheten, men Riyad Mahrez sitt skudd fra skrått hold gikk like utenfor. Ryan Shawcross fikk muligheten til å sende vertene opp til 2–1 etter en knapp times spill, men danske Schmeichel reddet stopperens heading på flott vis.

Like etter ordnet Mahrez 2–1 for Claude Puels mannskap. Driblefanten dro med seg ballen inn i banen og plasserte den i mål via Butland.

Claude Puel fikk en drømmestart som Leicester-manager med 2–0 mot Everton sist, men lørdag skulle altså Crouch spolere sjansen for en ny trepoenger. Engelskmannens scoring på hodet i det 73. minutt ble oppgjørets siste. Innbytter Kelechi Iheanacho hadde riktignok ballen i mål to minutter før slutt, men ble korrekt avvinket for offside.

