Rønning takket for seg med scoring og bronse

NTB Sport

Rønning har 20 sesonger med toppfotball bak seg. Lørdag var karrieren over. Dermed takker en av de store profilene i norsk kvinnefotball for seg.

Rønning står bokført med 164 kamper og 22 mål for det norske landslaget.

Lørdag tok hun farvel på øverste nivå mot laget der eventyret startet. Allerede som 15-åring ble Rønning hentet opp i A-stallen til Trondheims-Ørn. Året etter scoret hun i cupfinalen mot Kolbotn og bidro til å sikre cupgullet for trønderklubben.

Siden har det blitt ytterligere sju cupmesterskap og seks ligagull. Totalt har Rønning spilt snaue 600 kamper på toppnivå.

Lørdag bidro Rønning til Stabæk-jubel i sin aller siste kamp. Bærumsklubben måtte ha seier mot Trondheims-Ørn for å være sikre på å ta seriebronsen. En stund så det vrient ut, men fire minutter ut i annen omgang sendte Synne Jensen hjemmelaget i ledelsen etter at Ørn hadde ledet to ganger.

Andrea Wilmann og et nytt mål av Synne Jensen fastsatte sluttresultatet til 5-2 på tampen.

Tidligere i omgangen hadde Rønning utlignet til 1-1 med en nydelig heading i lengste kryss. Melissa Bjånesøy sto for utligningen til 2-2, mens Rakel Engesvik og Elen Medhus scoret for gjestene fra Trondheim.

Seriemester LSK kom også under i lokaloppgjøret mot Vålerenga, men snudde kampen til 5-2-seier. Sophie Román Haug scoret tre ganger på veien mot seieren.

Sølvvinnerne i Avaldsnes hadde små problemer med å slå Medkila 5-0 hjemme, mens bronsejagende Klepp måtte nøye seg med 0-0 i sitt møte med Arna-Bjørnar.

(©NTB)