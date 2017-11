King fra start da Bournemouth rystet Newcastle

NTB Sport

– En utrolig viktig seier for oss. Newcastle var bedre enn oss før pause, men vi tok oss sammen i 2. omgang. Vi har ikke vært effektive nok så langt, men i dag fikk vi poengene vi fortjente, sa Bournemouth-manager Eddie Howe etter kampslutt, ifølge BBC.

King fikk hele kampen for gjestene, men uten å finne veien til nettmaskene. Den norske spissen blir foreløpig stående med ett seriemål etter elleve serierunder. Forrige sesong endte han på 16 nettkjenninger i Premier League.

Likevel kunne landslagsspissen juble for tre poeng. Lagkameraten Steve Cook stanget nemlig inn matchvinnermålet for Bournemouth etter corner på overtid. Etterpå fikk King ros.

– I dag presterte Joshua King som det han gjorde forrige sesong. Spiller han som dette i fortsettelsen, så vil han nå samme antall scoringer som i 2016/17, sa manager Howe.

Klatret

Bournemouth, som tapte 0-1 mot Chelsea sist, klatret med seieren opp på 10 poeng etter elleve kamper i Premier League så langt denne sesongen. Poengene kan vise seg svært viktige i bunnstriden. Newcastle står med 14 poeng så langt. King og co. har to poeng ned til Swansea under streken.

Newcastle koblet et grep om oppgjøret på hjemmebane fra start av. Matt Ritchie prøvde seg fra distanse tidlig, men Bournemouth-keeper Asmir Begovic vartet opp med en viktig redning. Dwight Gayle og Christian Atsu fikk også muligheten til å score, men Begovic viste klasse.

Etter 16 minutter prøvde Ritchie seg igjen fra langt hold. Ballen smalt i stolpen bak en sprellende Begovic, men Gayle sendte returen i mål. Assistentdommeren vinket imidlertid for offside. Vertene protesterte, men til ingen nytte.

Corner og mål

Etter 35 minutter rullet Bournemouth opp et godt angrep. Joshua King spilte ballen ut til Simon Francis på høyresiden, og sistnevnte slo inn til Callum Wilson i boksen. Wilsons avslutning ble så vidt slått til corner av Newcastle-keeper Rob Elliot. Like etter var det Kings tur til å prøve seg. Holmlia-gutten fikk ballen på skrått, kort hold foran kassen, men igjen var Elliot med på notene. Gjestene kom mer og mer inn i matchen.

Etter pause fikk bortelaget tidlig en kjempemulighet etter gjennomspill av King. Callum Wilson kom alene mot Elliot, men avslutningen gikk i nettveggen fra meget gunstig posisjon.

Sjanser til begge lag til tross, ingen lyktes foran kassen. Newcastle-manager Rafael Benítez kastet innpå Ayoze Perez og Jacob Murphy i jakten på nettsus, men Bournemouth byttet inn spissveteranen Jermain Defoe.

Det så ut til å ebbe ut i poengdeling, men helt på tampen sendte Cook Bournemouth til himmels med en fin heading til 1-0.

(©NTB)