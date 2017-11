NTB Sport

Det skriver BBC lørdag. Brasilianske Massa ga seg egentlig i slutten av 2016, men kom tilbake til Formel 1-sirkuset som Williams-fører i år.

– Denne gangen er det slutt. Jeg vil takke familien min, vennene mine, sponsorene og fansen for all støtte. Forhåpentligvis kan dere støtte meg i andre konkurranser i framtiden, sier Massa, som dermed antyder at han vil prøve seg i andre grener innen motorsporten.

Massa har vunnet elleve VM-runder så langt i karrieren.

