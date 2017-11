Warriors vant het storkamp

NTB Sport

Warriors-trener Steve Kerr måtte holdes tilbake av assistenten Mike Brown i første periode og var heldig som ikke ble utvist da han raste mot dommerne.

Hjemmelagets trener Gregg Popovich ble utvist i siste periode. Han fikk sin annen tekniske feil da han konfronterte en av dommerne. TV-mikrofoner ved banen plukket opp en tirade full av banneord.

Spurs ledet 28-12 i første periode.

Svak start

– Vi kunne like godt starte hver kamp på 0-20. Det er fire-fem kamper på rad hvor det har skjedd oss, sa Kerr etter kampen.

– De er større og sterkere enn oss, og vi var ikke rede til å ta kampen i begynnelsen. Straks vi begynte å kjempe, løpe og bevege ballen fant vi rytmen.

Tittelforsvareren begynte opphentingen allerede i første periode, lå under med fem poeng halvveis og koblet grepet med 34-23 i 3. periode. I siste periode scoret Warriors dobbelt så mange poeng som Spurs (28-14).

Fire store

Oakland-lagets «fire store» scoret til sammen 88 poeng: Klay Thompson 27, Kevin Durant 24, Stephen Curry 21 og Draymond Green 16.

– Vi tapte mot verdens beste lag, men vi gjorde for mange feil, sa Popovich. Spurs har for første gang på to og et halvt år tapt fire kamper på rad og står nå med like mange tap som seirer (4-4).

Warriors (6-3) nærmer seg derimot toppen av tabellen etter en svak start.

I torsdagens andre kamp vant Portland Trail Blazers 113-110 over Los Angeles Lakers etter Damian Lillards trepoenger 0,7 sekunder før slutt. Totalt scoret han 32 poeng.

