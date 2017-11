Stöckl ramser opp idolene sine, kun én nordmann kom med på listen

NTB Sport

Hoppernes sjeftrener ramser gladelig opp sine idoler.

– I hopp er det klassikerne Armin Kogler, Toni Innauer, Ernst Vettori, Andreas Felder og Franz Neuländtner som var mine helter. Og selvfølgelig Matti Nykänen, men bare på den sportslige biten når det gjelder finnen, ler Stöckl.

– I alpint var det Franz Klammer, i tennis Ivan Lendl og Björn Borg. Det var ikke så mange flere enn det, fortsetter østerrikeren.

– Ingen norske?

– Jeg var veldig fokusert på østerrikerne, naturlig nok siden jeg jo er fra Østerrike. Men jeg husker Ole Gunnar Fidjestøl. Han var en fin, klassisk skihopper.

– Og verdensmester i skiflyging.

– Ja, når du sier det, men jeg går ikke rundt og husker sånne ting, ler Stöckl.

– Men i nyere tid husker jeg godt Bjørn Einar Romørens verdensrekord i Planica.

Hyller barndomstrener

Stöckl har hatt stor suksess som trener i Norge. Han overtok som landslagssjef i 2011.

– Det første trenerforbildet mitt var klubbtreneren min i St. Johann, Hans Mühlthaler. Han var et stort forbilde. Han hadde hoppet på ski selv, men hadde ingen stor utdanning som trener, men hadde en enorm begeistring for hopp og det å jobbe med ungdom. Det slo meg fra starten. Det gjorde at vi jobbet ekstra hardt. Han gledet seg over hvert eneste hopp vi gjorde, sier Stöckl nærmest med andektig stemme.

– Så har du Alois Lipburger som dessverre døde i en bilulykke (2001). Jeg hadde han som en trener i en periode. Han var også et stort trenerforbilde. Og du har Toni Innauer. Til sist har du Mika Kojonkoski, som jeg var assistent under i tre år. Han har også formet meg som trener, sier hoppernes trener.

Sir Alex

Det siste trenerforbildet er hentet fra fotballens verden.

– Du har også Alex Ferguson, Sir Alex. Jeg kjenner ham ikke personlig, men jeg har lest en del om han og hans metoder. Hans begeistring for idrett og mennesker er stor. Han elsket miljøet han var i. Det er helt fantastisk å lese om, svært fascinerende, sier Stöckl.

Selv med engelsk mor er ikke hoppernes trener selv spesielt interessert i fotball, men trenerfaget har gjort Stöckl nysgjerrig på de beste Premier League-managerne.

