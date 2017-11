NTB Sport

33-åringen er ilagt en 30 dager lang suspensjon av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), skriver nyhetsbyrået AP. Guerrero skal ha vært svært overrasket over beskjeden, ifølge ESPN. Spillerens advokat avviser at Peru-profilen har inntatt et forbudt stoff.

Fotballforbundet i Peru har foreløpig ikke kommentert hvilket stoff spissen har testet positivt på, heller ikke FIFA.

Blir suspensjonen stående går Guerrero glipp av VM-omspillskampene mot New Zealand senere i november.

