PSG uten Neymar, Di Maria og Marquinhos mot Angers

Angel Di Maria og Marquinhos blir hjemme i Paris av helt andre og mer koselige årsaker. Begge spillernes koner venter barn. Det opplyste Paris Saint-Germain-trener Unai Emery fredag.

– Neymar fikk en smell. Han trente i dag morges, men følte seg ikke bra. Etter en samtale med ham bestemte vi at det var best at han ble igjen i Paris, sa Emery under fredagens pressekonferanse.

– Marquinhos skal bli far og trenger å være sammen med kona og datteren. Di Maria skal også bli far i dag, han blir også hjemme, sa treneren som selv fylte 46 år fredag.

I stjernenes fravær vil trolig de lite brukte spissene Javier Pastore og Presnel Kimpembe få prøvd seg.

PSG leder den franske serien med fire poeng foran Monaco.

