Lukaku: – Jeg er ikke ferdig utviklet

– Mange ser på meg som en ferdig utviklet spiller, men jeg er bare 24 år gammel. Da er jeg ikke ferdig med utviklingen, sier han til Sky Sports.

Belgieren scoret 11 mål på sine 10 første kamper som United-spiller etter overgangen fra Everton, men nå er han uten scoring i seks kamper på rad.

– Jeg vil heller ha en karriere hvor jeg blir bedre år for år enn å nå toppen tidlig og så bli dårligere, sier han.

– Jeg vet at jeg har mye talent. Jeg vet at jeg kan gjøre mange ting. Jeg kan score mål med venstre, med høyre og med hodet. Men jeg vil også skape sjanser for andre. Jeg vil ha flere assist.

United betalte 75 millioner pund for ham og gjorde ham til klubbens dyreste kjøp noensinne. Han ønsker å gi valuta for pengene.

– Når laget mitt er i vanskeligheter, vil jeg at det skal kunne stole på meg. Jeg vil være en vinner. Det handler ikke om meg som en enkelt spiller. Jeg vil vinne med laget, og jeg føler at jeg har den perfekte scenen og er i den perfekte alder for å kunne løfte karrieren min til et nytt nivå, sier han.

United gjester tittelforsvarer Chelsea søndag og håper å ta poeng som kan bidra til å ta innpå, eller iallfall holde følge med, serieleder Manchester City.

