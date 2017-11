KHL truer med OL-nei

NTB Sport

Ifølge den russiske avisen vurderer KHL å avlyse den planlagte OL-pausen og sette opp kamper samtidig med vinterlekene i Sør-Korea. Om det blir virkelighet, får ikke KHL-spillere delta i OL.

En rekke OL-aktuelle spillere fra mange av de sterkeste nasjonene har kontrakt med KHL-klubber.

Verdens sterkeste ishockeyliga, nordamerikanske NHL, har tidligere besluttet ikke å frigi spillere til OL denne gangen. Det betyr at de fleste OL-lag mister en rekke av sine beste spillere.

Norge mister Mats Zuccarello og Andreas Martinsen, men har ellers ikke spillere verken i NHL eller KHL.

OL-hevn

Ifølge Sport-Express er KHL-planene en reaksjon på trusselen om sanksjoner mot Russland som følge av dopingskandalen som ble avslørt i McLaren-rapporten. I Russland regnes det som trolig at russiske idrettsfolk får delta i OL bare som nøytrale utøvere uten flagg eller nasjonsbetegnelse. En fullstendig utelukkelse av Russland er også en mulighet.

IOC skal ta stilling til dette i sitt styremøte 5.-7. desember.

Russerne føler seg dårlig behandlet, og dette ble forsterket da Alexander Legkov og Jevgenij Belov denne uken ble diskvalifisert fra Sotsji-OL og utestengt fra alle framtidige OL.

Nasjonssymboler

Sport-Express skriver at KHL vil avlyse sin OL-pause dersom IOCs beslutter at russere ikke får bruke nasjonssymboler under OL.

Under friidretts-VM i sommer måtte russiske deltakere spesialgodkjennes for å få delta, og de som fikk klarsignal måtte delta som «uavhengige utøvere».

