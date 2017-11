NTB Sport

Tutta gikk de 18 hullene i Ibaraki på 74 slag og det gir en 68.-plass før runde to. Det skal vel godt gjøres om Tutta klarer cuten etter at det endte med to slag over par i den sørgelige åpningsrunden. Hun måtte tåle fem bogeyer, mens det bare ble to birdier.

Hele sju spillere deler ledelsen etter første dag. Samtlige gikk runden på 66 slag, hele åtte slag bedre enn Suzann Pettersen.

Turneringen avsluttes søndag.

