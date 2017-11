Friidretten innfører verdensranking

NTB Sport

Det opplyser IAAF-president Sebastian Coe i en pressemelding fredag. Forbundet har inngått et samarbeid med et stort databaseselskap for opprette rankingen. Detaljene rundt nyvinningen skal være klare i løpet av første kvartal i 2018.

Friidrettsutøvernes posisjon på rankingen skal baseres på poeng de tar i ulike stevner. Disse poengene vil igjen regnes ut fra prestasjon og plassering, samt viktigheten av den enkelte konkurransen.

– IAAF-rankingen, som skal settes ut i livet i 2018, vil drive og forme det globale konkurransesystemet, inkludert deltakelse i verdensmesterskap og olympiske leker, sier Coe.

– For første gang i sportens historie får utøvere, medier og fans en tydelig forståelse av konkurransehierarkiet fra nasjonale til globale arrangementer. Det gir dem mulighet til å følge en logisk, sesonglang vei mot friidrettens to ypperste mesterskap, fortsetter friidrettspresidenten.

Fornyelse

Administrerende direktør Olivier Gers i IAAF sier at verdensrankingen vil gi en etterlengtet avklaring av det som i dag er et forvirrende system for hvem som får delta i de ulike konkurransene.

IAAF kaller innføringen av rankingen det første steget i omfattende endringer i internasjonal friidrett. Forbundet signaliserer at det planlegger endringer i konkurransekalender og -formater for å gjøre friidretten mer attraktiv for både utøvere og tilhengere.

I pressemeldingen opplyser forbundet også at det vil opprette en ny avdeling ved navn IAAF Heritage, som skal gjenspeile sportens historie på en bedre måte.

