NTB Sport

Werder Bremen ligger nest sist på øverste nivå i Tyskland etter elleve runder. Laget står med fattige fem poeng. Kun Köln (to poeng) ligger bak Rune Bratseths gamle klubb på tabellen.

Fredag sørget Ante Rebic og Sebastien Haller for at Frankfurt tok tre poeng. Finske Niklas Moisander sin scoring for gjestene var til ingen nytte.

Frankfurt står med 18 poeng så langt. Laget henger enn så lenge med i medaljekampen.

(©NTB)