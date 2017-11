Dempsey-dobbel avgjorde for Seattle

NTB Sport

Den 34-årige stjernespissen scoret to ganger i annen omgang og sendte tittelforsvareren videre til semifinale mot Portland Timbers eller Houston Dynamo.

Den tidligere Fulham- og Tottenham-spilleren scoret ledermålet i det 56. minutt da han etter en fin opprulling fra venstrekanten skaffet seg rom med en vending og skjøt i mål fra 16-meterstreken.

To minutter før full tid punkterte han kampen da han snek seg inn ved lengste stolpe og satte inn Victor Rodriguez' innlegg etter et hjørnespark, til glede for de fleste av 39.587 tilskuere i regnværet i Seattle.

Seattle prøver å bli første lag som forsvarer MLS-tittelen siden Los Angeles Galaxy greide det i 2012.

De tre andre returkampene i kvartfinalene spilles alle søndag. Blant annet spiller Ola Kamara og hans Columbus Crew borte mot New York City med 4-1-ledelse å forsvare fra første kamp. Vinneren møter Toronto eller New York Red Bulls i semifinalen.

