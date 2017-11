Tyskland vil ha mer bruk av videodømming

NTB Sport

DFB har bestemt at videoassistenten kan kreve at dommeren sjekker videoskjermen selv om han ikke har dømt noe åpenbart feilaktig.

– I kompliserte situasjoner, hvor dommerens avgjørelse ikke kan klassifiseres som en "åpenbar feil", men der videoassistenten har en sterk tvil om at avgjørelsen er riktig, må det umiddelbart sies fra til dommeren, heter det i en instruks fra DFB datert 25. oktober. Torsdag ble den offentliggjort av bladet Kicker.

I disse tilfellene vil hoveddommeren bli bedt om å sjekke om avgjørelsen er riktig ved å se situasjonen på en videoskjerm. Tidligere er VAR bare blitt brukt for å omgjøre åpenbare dommerfeil.

Kicker mener at dette nå vil åpne for subjektiv tolkning av situasjoner og "et skred" av tilfeller som videosjekkes.

Magasinet hevder at Leipzig-kaptein Willi Orbans røde kort, som var en avgjørende faktor i Bayern Münchens seier lørdag, var resultat av et initiativ fra videoassistenten.

