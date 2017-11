Tvedt: – Vi skulle ha vært mer restriktive med alkohol

NTB Sport

Tvedt er opptatt med oppgaver i Praha og ble derfor intervjuet av norsk presse via Skype torsdag ettermiddag. Det skjedde som en følge av skriveriene i etterkant av at det ble åpnet for innsyn i Norges Idrettsforbunds regnskapsbilag tilbake til 2012.

Flere medier har dokumentert et alkoholforbruk som enkelte har reagert på. De mener at forbruket er høyere enn det man kan forvente når det er snakk om forvaltning av fellesskapets midler.

– Jeg vil bare si at det er dumt at jeg sitter her i Praha og ikke hos dere i Oslo. Jeg har stor forståelse for at det er behov for å få stilt spørsmål og få svar fra meg basert på funnene fra innsynet som vi har åpnet opp for onsdag og torsdag. Da synes vi det var greit å gjøre det på denne måten. Det er sånn at vi må tåle oppmerksomheten når vi har lagt ut 15-20.000 bilag, sa Tvedt og fortsatte:

– Jeg kan helt klart si at det er enkelte eksempler som ikke skal skje igjen. Jeg kan si at etter de endringer som er gjort, så ville ikke dette ha skjedd i dag. Vi har også dokumentert at vi generelt i perioden 2012 til 2016 skulle ha vært mer restriktive overfor alkohol.

Skader omdømmet

Tvedt erkjente i pressemøtet at de mange alkoholregningene ikke ser bra ut for norsk idrett.

– Det er klart at dette ikke er bra for omdømmet til norsk idrett. Men vi har gjort mye gjennom å endre praksis og innføre nye retningslinjer, sa idrettspresidenten.

Med nye retningslinjer mener han blant annet at Idrettsforbundet vil begrense mat- og drikkeregninger oppad til statens satser, og at regninger for alkohol ikke lenger refunderes med mindre det foreligger en særskilt årsak.

– Vi har lært, og vi har endret, bedyret Tvedt.

Forstår kritikken

Han og andre NIF-topper er blitt kritisert både av mediene, idrettsledere ute i kretsene og utøvere. Alpinistene Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal er blant dem som har stilt spørsmål ved alkoholforbruket på middager i regi av norsk idrett.

– Jeg har fått reaksjoner på det, og personlig har jeg forståelse for at man stiller de spørsmålene. Jeg er helt enig i det Jansrud sier, at vi må sette grenser. Vi må speile oss i grasrota, forklarte Tvedt.

Han fikk spørsmål fra NTB om hvordan Norges Idrettsforbund og grasrota har havnet i en slik ubalanse.

– Det (NIF) er en svært komplisert organisasjon, og vi har hatt mange forskjellige ansvar. Det som kommer fram nå er et helhetsinntrykk. Det viktigste for meg nå er at vi vinner tilliten tilbake.

