Nordtveits lag mistet seieren på overtid

Dermed ser veien videre i turneringen fortsatt vanskelig ut for bundesligaklubben. Etter 1-1 mellom Ludogorets og Braga topper den bulgarske klubben tabellen ett poeng foran portugiserne og fire foran Hoffenheim.

Florian Grillitsch ga Hoffenheim ledelsen tidlig i annen omgang, men Edin Visca utlignet i tredje tilleggsminutt foran bare 4000 tilskuere på Fatih Terim stadion.

– Vi kan ikke klage. Utligningen var fortjent, sa Hoffenheim-trener Julian Nagelsmann, som var lei for at laget ikke punkterte kampen i sin beste periode tidlig i annen omgang.

– Dessverre hadde vi ikke krefter til å forsvare oss godt helt til slutt. Presset var stort, sa han.

Sliter

Hoffenheim sliter for tiden. På de sju siste kampene har laget bare en seier, fra hjemmekampen mot Basaksehir. Laget kom til kampen uten flere skadde støttespillere, og kaptein Kevin Vogt måtte ut med skade etter en halv time.

Nordtveit spilte i lagets bakre treer og bidro til å holde hjemmelaget fra livet. Hadde det holdt helt ut, ville laget ligget atskillig bedre an i kampen om avansement.

Nå blir Hoffenheim trolig nødt til å vinne både borte mot Braga 23. november og hjemme mot Ludogorets 7. desember for å ta seg til cupspillet.

Dinamo videre

Dynamo Kiev er klar for 16-delsfinale etter å ha slått Young Boys 1-0 på bortebane. Vitalij Bujalskij ble matchvinner vel halvveis i annen omgang i Bern. Laget er fem poeng foran Partizan Beograd og sju foran Young Boys.

Milan kunne ha sikret avansement torsdag, men greide bare 0-0 borte mot AEK i Hellas. Det er samme resultat som i hjemmekampen for to uker siden, etter at Milan innledet gruppespillet med to seirer.

Milan er to poeng foran AEK og fire foran Austria Wien, som slo Rijeka 4-1 i Kroatia.

Villarreal leder gruppe A poenget foran Astana etter at begge lag vant torsdag. Den spanske klubben seiret 2-0 borte mot Slavia Praha, mens Astana slo Maccabi Tel Aviv i Israel.

