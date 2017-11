Kampanje-redaktør: - Tidenes hangover for norsk idrett

NTB Sport

VG, Dagbladet, Aftenposten og TV 2 meldte alle om idrettstoppenes alkoholpraksis etter at det onsdag ble åpnet for innsyn i bilag i regnskapene til Norges Idrettsforbund fra helt tilbake til 2012.

Spesielt ble det satt søkelys på alkoholforbruket i forbindelse med sommer-OL i 2012. Middagene var for ledere, deres ektefeller, næringstopper, politikere og samarbeidspartnere.

Kampanjes redaktør Knut-Kristian Hauger yret seg på denne måten overfor NTB.

- Dette må være tidenes hangover for norsk idrett og et stort omdømmetap for NIF. Pengebruk, store barregninger og høyt alkoholforbruk er det sikkert mange personer, selskaper og organisasjoner som har, men det som gjør denne saken ekstra ille er den manglende respekten for fellesskapets penger. Det skal mange OL-gull til for å reise tilliten til idrettslederne igjen, sier Hauger til NTB.

– Praksisen er endret i dag. Nå måtte man ha vist større moderasjon med alkohol. Det har vært en klar endring her, sa NIFs kommunikasjonssjef Niels Røine til TV 2 onsdag.

Regelverket er skjerpet siden 2012.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland var torsdag på reise og hadde ikke anledning til å kommentere det som er kommet fram av økonomiske prioriteringer av det som av mange oppfattes som fellesskapets midler.

