Bach ber om tålmodighet i dopingsaken

NTB Sport

Bach deltok på årsmøtet i Foreningen for nasjonale olympiske komiteer (ANOC) i Praha, dagen etter at IOCs disiplinærkommisjon ledet av Denis Oswald diskvalifiserte to russiske langrennsløpere fra Sotsji-OL og utestengte dem fra alle framtidige OL.

Flere andre russere vil få sine saker avgjort innen månedsskiftet, og i desember skal IOC-styret avgjøre om Russland overhodet får delta i Pyeongchang-OL.

– Det er uakseptabelt at spesifikke sanksjoner allerede blir krevet offentlig før saken er ordentlig behandlet, sa Bach, uten å ville si hvem han tenker på.

17 ledere i nasjonale antidopingbyråer, derimot Anders Solheim i Antidoping Norge, tok i september til orde for å utestenge Russland fra Pyeongchang-OL.

– Det er en menneskerett å få sin sak ordentlig behandlet, sa Bach og understreket at det er IOC-styret som på sitt styremøte i Lausanne 5.-7. desember skal treffe avgjørelsen.

Da vil man ta hensyn til disiplinærkommisjonens behandling av de dopingmistenkte russernes saker og rapporten granskingskommisjonen ledet av Samuel Schmid skal legge fram.

For øvrige ble ANOC-møtet torsdag ledet av sjeik Ahmad av Kuwait, som er under etterforskning av de etiske komiteene både i IOC og FIFA. Han er under etterforskning i USA mistenkt for korrupsjon i sin rolle som fotballeder.

(©NTB)