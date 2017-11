Zuccarello med mål og assist i Rangers' snuoperasjon

NTB Sport

30-åringen scoret i midtperioden til 2-2, mens han var tredje sist på pucken da Chris Kreider reduserte til 3-4 i den tredje og siste perioden. Zuccarello var på isen i over 21 minutter.

Nordmannen står med tre mål og sju assist så langt i høst.

Inn til den første pausen sto det 2-1 til gjestene fra Las Vegas. Rangers tok en tidlig ledelse ved Jimmy Vesey, men Golden Knights slo tilbake med to scoringer av Oscar Lindberg og Reilly Smith.

Midtperioden var bare 89 sekunder gammel da Zuccarello satte inn 2-2-utligningen. Rangers har slitt tungt i høst, og det så ikke lyst ut da Smith og David Perron gjorde hvert sitt mål og tok bortelaget opp i 4-2 i Madison Square Garden.

Men i tredje periode viste New York Rangers tæl og knallet til med hele fire scoringer. Kreider, Pavel Butsjnevitsj, Mika Zibanejad og Michael Grabner sørget for det i løpet av det siste kvarteret. Rangers tok ledelsen med under seks minutter igjen å spille.

Hedret terrorofre

Dermed gikk gjestene på sitt annet tap på rad. Vegas Golden Knights er det første nye laget i NHL på 17 år.

Før kampen holdt Rangers ett minutts stillhet på banen for å hedre ofrene for terrorangrepet på Manhattan før den canadiske sangeren og trompetisten Bria Skonberg sang nasjonalsangen.

– Med alt som har skjedd her i New York før i dag, er ikke hockey så viktig. Etter andre periode hadde vi lyst å gi alle som var her en god følelse. Selv om det i det lange løp ikke betyr så mye å vinne en hockeykamp, så var det deilig å vinne i dag, sa Zuccarello til Nettavisen etter kampen.

Fjerde seier

Terrorangrepet på nedre Manhattan skjedde bare fire timer før kampstart.

– Vi snakket om det. Det var viktigere enn de to poengene i dag. Vi ønsket å spille for hele byen og for alle familiene som er involvert, og det klarte vi å gjøre, sa Zuccarellos lagkamerat Mika Zibanejad.

Marginene var denne gangen på Rangers' side etter at laget i helgen tapte 4-5 i bortemøtet med Montreal Canadiens.

Dette var New York Rangers' fjerde seier så langt i sesongen. Laget har til nå spilt 13 kamper.

