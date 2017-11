Sundhage leder aldersbestemte landslag

NTB Sport

– Jeg er kjempespent og nysgjerrig på oppgaven. Fotball er så mye mer enn bare medaljer, og nå får jeg endelig sjansen til å gi noe tilbake. Jeg vet hvordan det ser ut på toppen, men jeg lurer veldig på hvordan en 15- eller 17-åring tenker på veien, sier hun til forbundets nettsted.

– Her får jeg en god mulighet til å coache på flere plan.

Sundhage ledet Sveriges kvinnelandslag fra 2012 til i sommer, med OL-sølvet i fjor som høydepunkt. Tidligere har hun ført USA til to OL-gull og ett VM-sølv.

– Vi er kjempeglade for at Pia vil fortsette å jobbe for utviklingen av svensk kvinnefotball, sier generalsekretær Håkan Sjöstrand i Sveriges fotballforbund.

(©NTB)