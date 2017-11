River Plate rotet bort «sikker» finaleplass

NTB Sport

Hjemmefansen trodde nok det hele var kjørt da Ignacio Scocco (straffe) og Gonzalo Montiel ga River Plate 2-0 etter 23 minutters spill. Gjestene vant den første semifinalekampen 1-0.

Trolig følte også River Plate-spillerne at finalebilletten var i boks. Men på under en halvtime skulle alt endre seg.

Den spektakulære snuoperasjonen startet med José Gustavo Sands redusering like før pause. Samme mann utlignet til 2-2 bare minuttet ut i annen omgang, og da var det for alvor fyr i teltet.

Lanús trengte fortsatt to mål til for å ta seg videre. River Plate ville hatt bortemålsregelen på sin side med 3-3 sammenlagt. Lautaro Acosta og Alejandro Silva (straffe) sørget for elleville jubelscener da de scoret hver sin gang i det 62. og 69. minutt.

Med 4-3 sammenlagt er Lanús klar for sin aller første finale i Copa Libertadores. River Plate gikk til topps i turneringen i 2015.

(©NTB)