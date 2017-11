Politiet frykter ikke Zenit-bråk

NTB Sport

Det er ventet over 600 russiske fans på Lerkendal torsdag. Divisjonssjef Håkon Jørgensen mener frykten for bråk er ubegrunnet.

– Russisk politi har veldig god kontroll på hvem som drar til Trondheim. Alle billettene er kjøpt gjennom klubben, slik at ingen kan dra til Trondheim for å fikse seg billett i siste liten. Mitt inntrykk er at dette er turister som ikke har vært i Norge tidligere, og som ønsker seg en opplevelse i tillegg til kampen, sier Jørgensen til Adresseavisen.

Han opplyser at det er med to russiske politimenn til Trondheim.

I 2006 kom det flere tusen russere til byen da Zenit sist møtte RBK på Lerkendal. Den gang ble det kastet bluss mot spillerne, og kampen måtte stoppes i noen minutter. I alt tre personer ble pågrepet etter slåssing mellom supportere og politi.

Zenit vant for øvrig den kampen 2-0. For to uker siden måtte RBK se seg slått 3-1 i St. Petersburg.

