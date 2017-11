Olympiatoppen går for tidenes norske medaljefangst i OL

NTB Sport

Det opplyste toppidrettssjef Tore Øvrebø under et frokostmøte med pressen onsdag. På det meste har Norge tatt 26 medaljer i OL, både i Sotsji sist og på hjemmebane i Lillehammer i 1994.

– Det er en høy og hårete målsetting, men det er en form for temperaturmåler på tilstanden i norsk vinteridrett. Vi mener 30 medaljer er mulig, sier Øvrebø til NTB og utdyper:

– Vi har mye erfaring fra før, og vi vet hvordan utviklingen har vært siden Sotsji. Vi har troen på at det er kommet ytterligere medaljemuligheter siden da. Samtidig har vi jobbet med idretten og spurt hva de ulike aktørene tror de kan oppnå.

Fulltreff i skiløypa?

Toppidrettssjefen traff klokkerent målsettingen om 26 medaljer i Sotsji. Da ble det 11 gull, fem sølv og 10 bronsemedaljer.

– Det var jo litt tilfeldig at vi traff akkurat, men vi har en viss følelse for hvordan vi ligger an. 30 medaljer er kjempehøyt, men det er et kvalitetssikret tall.

Mye av presset legges på idretter med mange øvelser der Norge tradisjonelt har gjort suksess.

– Det er noen idretter som har mange sjanser, som langrenn og skiskyting. Noen andre har færre sjanser og vil være avhengige av full klaff, sier Øvrebø.

Topp tre

Norge ble bare slått av Russland på medaljestatistikken i 2014-OL. I 2018 er den overordnede ambisjonen å være blant de tre beste nasjonene.

– Og da må vi også ta noen gull. Har vi flaks, tar vi flere enn ti. Men er vi uheldige med sykdom, skader eller annet, så blir det et veldig tøft mål, fastslår Øvrebø.

For Paralympics satser Olympiatoppen på sju medaljer og at Norge ender blant de ti beste nasjonene.

Vinter-OL i sørkoreanske Pyeongchang arrangeres fra 9. til 25. februar, mens Paralympics varer fra 8. til 18. mars.

