Odd-målvakt Rossbach ute for resten av sesongen

– Jeg kommer ikke til å spille flere kamper denne sesongen, men vil være klar igjen i god tid før oppkjøringen til neste sesong, skriver Rossbach i en SMS til Telemarksavisa tirsdag.

Han var heller ikke med i U21-landslagstroppen til EM-kvalifiseringskampen mot Irland som ble presentert tirsdag.

– Jeg har fått en skade i nedre del av leggen. Spesialisten sier det er strukket bånd og fibre i området. Jeg må avlaste foten en stund framover, og deretter starte gradvis med belastning, fortsetter Odd-keeperen.

Odds annenkeeper Viljar Røsholt Myhra (21) jobber for å komme tilbake etter meniskoperasjonen for en måned siden. Det var først antatt at også Myhra var ferdigspilt for sesongen, men det er ikke sikkert likevel.

Det var innleide Anders Klemensson fra Pors som sto i målet mot Kristiansund søndag, og han vil vokte Odd-målet mot Stabæk kommende helg. Odd møter Vålerenga borte og Rosenborg hjemme i de to siste eliteseriekampene.

