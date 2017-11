Nye bilag viser idrettstoppenes alkoholfest under London-OL 

NTB Sport

Onsdag fikk pressen innsyn i bilag fra 2012 og framover. Flere medier, blant dem VG og TV 2, har funnet fram til regninger som viser store innkjøp av vin, øl og brennevin. Særlig er alkoholforbruket under sommerlekene for fem år siden satt under lupen.

Ifølge VG var det flere store middager på restauranten Il Baretto i London. Avisen trekker fram et eksempel fra 29. juli 2012, da det ble kjøpt 75 flasker vin/prosecco og 22 grappa (brennevin) etter maten.

Noen dager senere var flere av idrettslederne tilbake på den samme restauranten, og denne gangen ble det blant annet kjøpt 40 flasker vin og 23 grappa.

Endret praksisen

Middagene var for ledere fra idretten, deres ektefeller, næringstopper, politikere og samarbeidspartnere.

Ifølge Dagbladet ble det totalt brukt 240.000 kroner på den nevnte London-restauranten alene i løpet av de to ukene OL varte. Alkohol utgjorde omtrent halvparten av regningen.

I dag er det strengere regler når NIF skal dekke alkoholregninger.

– Praksisen er endret i dag. Nå måtte man ha vist større moderasjon ved alkohol. Det har vært en klar endring her, sier NIFs kommunikasjonssjef Niels Røine til TV 2.

– Alt som er blitt refundert har vært innenfor de retningslinjer som, for eksempel, generalsekretæren var underlagt av styret på det tidspunktet. Samtidig er det ikke noen tvil om at det har vært for enkelt å få refundert alkoholregninger ved gitte anledninger. Vi må ha et mye mer bevisst forhold til det. Det gjenspeiler seg i de endringene som er gjort, sier Røine videre til VG.

– Innenfor reglene

Det var daværende generalsekretær Inge Andersen som hadde budsjettansvaret under 2012-OL. I vinter måtte han gå av etter over et tiår i jobben. Andersen vil ikke kommentere detaljer rundt pengebruken, men han har via Røine kommet med en generell uttalelse til mediene:

– NIF er en stor organisasjon med mange oppgaver og aktiviteter både i Idretts-Norge og som en del av den internasjonale idrettsfamilien. Av dette følger det naturligvis både forventninger og forpliktelser om tilstedeværelse ved ulike møter og arrangementer både nasjonalt og internasjonalt, sier Andersen.

– De utgiftene som jeg har hatt i min jobb for idrettsforbundet til reiser, opphold og representasjon er innenfor de retningslinjer og fullmakter som idrettsstyret har vedtatt for generalsekretæren i NIF, fortsetter han.

Han avslutter med å si at han ikke ønsker å uttale seg mer om saken.

