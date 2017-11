Manchester Citys fjerde strake mesterligaseier

NTB Sport

Måltjuven Serigo Agüero ble matchvinner med sin 3-2-scoring etter 69 minutters spill, mens Raheem Sterling fastsatte resultatet til 4-2 på overtid. Agüero satte ny klubbrekord med sitt 178. mål for City.

Napoli tok ledelsen 1-0 ved Lorenzo Insigne, som fant nettmaskene etter 21 minutter.

City vant 2-1 i hjemmemøtet mot Napoli for drøye to uker siden slik. Onsdag gikk italienerne hardt ut i jakten på hardt tiltrengte poeng i kampen om avansement.

Det varte helt til City fikk sin utligning. Nicolás Otamendi er ingen storscorer, men onsdag scoret han sitt annet mål på tre kamper. Det er like mange som han gjorde på sine 93 første kamper for de lyseblå. Han var høyest inne i feltet og satte den viktige utligningen.

Blod på tann

Målet ga Pep Guardiolas gutter blod på tann. Kort etter hadde John Stones en heading i tverrliggeren.

Stones skulle likevel få sin scoring. Han var igjen høyest inne i feltet på en corner, og ballen havnet i mål til 2-1-ledelse.

Hjemmelaget fikk sin utligning da Leroy Sané felte Raul Albiol inne i feltet. Jorginho satte straffen sikkert i mål etter å ha fintet ut Ederson.

City gikk opp i 3-2 på en kontring som Agüero avsluttet med scoring alene med målvakten, og det greide ikke Napoli å svare på.

Videre

City er klar for åttedelsfinale med sine 12 poeng. Sjakhtar Donetsk er etter sin 3-1-seier over Feyenoord veldig nær å slå følge. Seks poeng skiller til Napoli med to runder igjen.

Feyenoord tok ledelsen ved Nicolai Jørgensen etter tolv minutter i Kharkiv. Hjemmelaget svarte umiddelbart ved Facundo Ferreyra, og tre minutter senere hadde Marlos gjort 2-1.

Marlos økte til 3-1 og sørget for at laget trenger bare ett poeng til for å være sikker på avansement. De kan sikres i Napoli om tre uker.

(©NTB)