Legkov og Belov disket fra Sotsji-OL

Det gjøres på bakgrunn av beviser framkommet gjennom etterforskningen av russisk statsdoping, melder Den internasjonale olympiske komité.

Også Jevgenij Belov er diskvalifisert fra Sotsji-OL. Begge er bannlyst fra alle framtidige OL.

Det er de første dopingdiskvalifikasjonene fra Sotsji-lekene som skjer uten at det foreligger positive dopingprøver. I stedet gjøres det på bakgrunn av beviser samlet inn av WADA-granskingen ledet av Richard McLaren.

McLaren har slått fast at det var statsstøttet doping under Sotsji-lekene, og at dopede utøveres urinprøver ble byttet ut med rene prøver.

