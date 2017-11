Kamara-scoring da Columbus Crew slo New York City i MLS-kvartfinalen

NTB Sport

Men kampens første scoring sto Kamara for da han med høyrefoten da han sendte et skudd av gårde nede i venstre hjørne etter seks minutter.

Etter pause fikk New Yorks Alexander Callens rødt kort, og Columbus Crew la på til 2-0 og 3-0 etter scoringer av Artur og Justin Meram. Lagets tredje scoring ble assistert av Kamara.

Tidligere Valencia-, Barcelona og Atletico Madrid-spiller David Villa reduserte for gjestene, men Harrison Afful la på til 4-1 på overtid.

Kommende søndag skal den avgjørende andre kampen i kvartfinalen spilles i New York. Vinneren går videre til Eastern Conference-finalen mot enten New York Red Bulls eller Toronto.

Laget hans spilte for et lidenskapelig publikum som brølte «Save the Crew» under store deler av kampen, et spark til eieren Anthony Precourt som har kunngjort at han vil flytte klubben fra Columbus i Ohio i 2019, sannsynligvis til Austin i Texas.

