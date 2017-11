Eks-langrennssjef Skinstad vil ikke uttale seg

NTB Sport

– Jeg har sett overskriftene, men har ikke fått satt meg inn i hele saken ennå. Så vidt jeg forstår har de en ankemulighet, så derfor vil jeg ikke kommentere dette ytterligere før fellende dom foreligger, sier Åge Skinstad til NTB.

Chris Jespersen, en av Norges løpere på OL-stafetten i Sotsji, jublet ikke akkurat over nyheten om at Legkov er disket på grunn av doping.

Når FIS eventuelt oppdaterer resultatlistene med diskvalifikasjonen av sølvvinner Russland, rykker Norge opp til bronseplass.

– Det blir i så fall rart å få den i posten, men hvis de har bevis for at de har jukset så er det bra at de blir tatt. Da har jeg lyst på medaljen, sier Jespersen til Nettavisen.

Jespersen er en del av Petter Northugs private lag, men han vil ikke gi noen ytterligere kommentar før han vet mer om saken.

Foruten Jespersen gikk Eldar Rønning, Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug på det norske stafettlaget i Sotsji.

Sundby kan få to bronsemedaljer i posten. Han ble nummer fire på femmila som Legkov vant.

