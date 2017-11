Besiktas må vente på avansement

NTB Sport

Det var det tyrkiske lagets første poengtap i turneringen. Et straffespark fra Cenk Tosun i annen omgang måtte til for å berge poeng etter at Marcos Lopes hadde gitt gjestene ledelsen i Istanbul.

Med seier ville Besiktas vært videre til åttedelsfinale, men laget kan fortsatt kvittere ut billetten onsdag. Det skjer dersom Leipzig slår Porto på bortebane i gruppens andre kamp.

Paris Saint-Germain og Bayern München ble tirsdag de to første lagene som har sikret avansement i mesterligaen.

Doblet

Monaco imponerte forrige sesong da laget spilte seg helt fram til semifinale i mesterligaen, men i høst har det gått mye tyngre. Laget doblet iallfall sin poengfangst onsdag.

Gjestene måtte greie seg uten stjernespissen Radamel Falcao, som er skadd, og mistet vingen Thomas Lemar med en skulderskade i første omgang.

Laget tok ledelsen på overtid i første omgang da João Moutinho vant ballen og satte opp Lopes, som avanserte og skrudde et presist skudd i mål ved stolpen.

Straffe

Besiktas slapp inn i kampen igjen da Ricardo Quaresma ble spilt fram i feltet og ble felt av Jorge. Danijel Subasic hadde hånden på Tosuns straffespark, men greide bare å slå ballen opp i nettaket.

Begge lag hadde sjanser til å avgjøre mot slutten. Keita Baldé misbrukte en gyllen mulighet for Monaco på overtid.

Besiktas leder gruppe G med 10 poeng. Leipzig har 4, Porto 3 og Monaco 2.

